Президент Молдовы Игорь Додон передал свое пособие нуждающейся семье
Как было обещано ранее, сегодня президент Молдовы Игорь Додон вручил Марину Чижу, отцу восьми несовершеннолетних детей, недавно потерявших мать, сумму, эквивалентную размеру единовременного пособия, которое получает глава государства в конце своего срока пребывания в должности президента.
Ирина Чиж недавно умерла в возрасте 38 лет от неизлечимой болезни. Отец Марин, приходской священник столичной церкви Св. Архангела Михаила, остался с тяжелым финансовым бременем из-за долгов и расходов на лечение своей жены.
«Выразил слова поддержки членам семьи Чиж и, учитывая тот факт, что сегодня мы накануне праздника Святого Николая, считающегося защитником детей, вручил восьмерым детям подарки, книги и игрушки», – сообщил Игорь Додон.