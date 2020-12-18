Как было обещано ранее, сегодня президент Молдовы Игорь Додон вручил Марину Чижу, отцу восьми несовершеннолетних детей, недавно потерявших мать, сумму, эквивалентную размеру единовременного пособия, которое получает глава государства в конце своего срока пребывания в должности президента.

Ирина Чиж недавно умерла в возрасте 38 лет от неизлечимой болезни. Отец Марин, приходской священник столичной церкви Св. Архангела Михаила, остался с тяжелым финансовым бременем из-за долгов и расходов на лечение своей жены.

«Выразил слова поддержки членам семьи Чиж и, учитывая тот факт, что сегодня мы накануне праздника Святого Николая, считающегося защитником детей, вручил восьмерым детям подарки, книги и игрушки», – сообщил Игорь Додон.