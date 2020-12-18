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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон – главам СНГ: Вместе мы можем и должны устоять

Игорь Додон – главам СНГ: Вместе мы можем и должны устоять
18 декабря
14:46 2020
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В условиях глобальной пандемии правительство Молдовы предприняло комплекс мер поддержки экономической деятельности и социальной защиты уязвимых групп населения, что позволило предотвратить социально-экономическую катастрофу. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в своем обращении к главам государств-участников Содружества Независимых Государств.

Глава молдавского государства также затронул тему многополярного мира, в котором, по его мнению, «нет места доминированию отдельной сверхдержавы над остальным миром».

«Прослеживается чёткая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, на создание в его пространстве очагов нестабильности и нацеленная в основном против нашего стратегического партнёра – против Российской Федерации.

С учётом нарастающей геополитической конфронтации было бы наивно полагать, что в 2021-м году давление и подрывная деятельность на постсоветском пространстве ослабнут.

Чтобы справиться с политическими вызовами, нам, как никогда, нужно держаться вместе.

Наши страны и народы связаны общей историей, среди страниц которой Победа в Великой Отечественной войне, послевоенные годы мощного строительства и подъёма, пережитые годы разрушения советской страны.

Общая история и сохранённые общие ценности делают нас сильнее, дают возможность ещё крепче сплотиться в этот непростой период современной истории. Каждый в отдельности, сами по себе, мы не справимся с нарастающими угрозами. Вместе мы можем и должны устоять», – заключил Игорь Додон.

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