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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: Там уже не слышно лозунгов сельхозпроизводителей

17 декабря
23:51 2020
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Лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ходе специального выпуска на телеканале Primul în Moldova заявил, что протесты фермеров носят политический характер, и призвал политиков не использовать недовольство аграриев, которых в свою очередь призвал не поддаваться на манипуляции.

– С сожалением констатируем, что протесты аграриев все больше политизируются. Там уже не слышно лозунгов сельхозпроизводителей, там слышны предвыборные лозунги. Существуют политические силы, которые хотят, чтобы протест аграриев был использован в их корыстных целях и наступила дестабилизация, – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Депутаты изыскали 800 млн леев, которые приняли решение направить на субсидии аграриям. Было также решено не применять в 2021 году единую ставку НДС. Таким образом оба требования, выдвинутые аграриями, были удовлетворены. Но, несмотря на это, фермеры продолжают протестовать при поддержке депутатов ПДС и Платформы DA.

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