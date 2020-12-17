Лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ходе специального выпуска на телеканале Primul în Moldova заявил, что протесты фермеров носят политический характер, и призвал политиков не использовать недовольство аграриев, которых в свою очередь призвал не поддаваться на манипуляции.

– С сожалением констатируем, что протесты аграриев все больше политизируются. Там уже не слышно лозунгов сельхозпроизводителей, там слышны предвыборные лозунги. Существуют политические силы, которые хотят, чтобы протест аграриев был использован в их корыстных целях и наступила дестабилизация, – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Депутаты изыскали 800 млн леев, которые приняли решение направить на субсидии аграриям. Было также решено не применять в 2021 году единую ставку НДС. Таким образом оба требования, выдвинутые аграриями, были удовлетворены. Но, несмотря на это, фермеры продолжают протестовать при поддержке депутатов ПДС и Платформы DA.