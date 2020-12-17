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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Нет ни одной партии, которая бы не обещала отменить «закон о миллиарде»

17 декабря
23:51 2020
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Лидер фракции ПСРМ в эфире телеканала Primul în Moldova заявил, что НБМ обладает достаточными резервами, чтобы применить инициативу об отмене «закона о миллиарде». Но спекуляции на этой теме не прекращаются, благодаря оппозиционным депутатам, которые пытаются ее политизировать.

– Нет ни одной политической силы или партии, в платформе которой нет обещаний сделает все возможное, чтобы отменить «закон о миллиарде». По этому поводу объявлялись и референдумы, и протесты. Когда слышим о том, что отмена данного закона создаст проблемы в финансово-банковской системе Молдовы -это значит, что им неудобно за то, что инициатива не была одобрена их голосами. Эта тема используется злонамеренно, – заявил лидер фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

Он также напомнил, что в 2016 году именно при правительстве Филипа был одобрен «закон о миллиарде», а сегодня демократы находятся среди критиков. Аннулирован же был этот закон по инициативе ПСРМ. Сэкономленные средства в сумме 900 млн леев будут направлены на субвенции аграриям.

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