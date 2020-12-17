После вчерашнего заседания парламента оппозиционные депутаты весь сегодняшний день мечут громы и молнии в адрес своих соперников. Социалистов обвиняют во всех смертных грехах, особенно напирая на то, что заседание проходило поздним вечером, что якобы недопустимо. Однако оказалось, что совсем недавно депутаты PAS и DA сами были участниками ночных голосований в парламенте. Об этом напоминает портал «Politics.md».

С 2009 года 46 заседаний парламента были проведены ближе к ночи, то есть после 18.00. Из них четыре произошли в период управления альянса ACUM – ПСРМ. Одно из них было вечером 8 июня 2019 года, когда был проголосован вотум доверия правительству Майи Санду, а инаугурация кабмина состоялась почти в полночь в задании администрации президента.

Еще одно заседание после захода солнца проведено 31 июля и тоже с участием альянса ACUM – ПСРМ. Тогда Руслан Флоча был назначен директором Антикоррупционного центра, одобрено голосование представителей диаспоры по документам с истекшим сроком действия, а также разрешили молдавским гражданам, находящимся за рубежом, финансировать политические партии.

15 августа депутаты PAS и блока ACUM провели экстренное заседание, которое продолжилось до позднего вечера.

Но самым продолжительным заседанием парламента в период коалиции ПСРМ и блока ACUM оказалось заседание от 16 сентября 2019 года, когда депутаты работали на протяжении 10 часов – до полуночи. Тогда депутаты коалиции проголосовали за реформу прокуратуры, что позволило Майе Санду провести конкурс на назначение кандидата на должность Генерального прокурора. В тот же день блок ACUM и ПСРМ подписали новое политическое соглашение.