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Газета "Кишиневские новости"

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Протестующий: Все беды в Молдове от русских

Протестующий: Все беды в Молдове от русских
17 декабря
19:56 2020
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17 декабря во время акции протеста перед парламентом один из протестующих в крайне нервной и оскорбительной форме высказывался в адрес русскоязычных граждан Молдовы. Его монолог записал корреспондент молдавского новостного портала NM.

«Русскоговорящих в Молдове только 4%, и все плохое берется от вас. Не говорите на русском! 200 лет как вы вступили на нашу землю, дебилы вы. Не можете выучить один язык. Что тут делает русский канал… Их только 4 процента (русскоговорящих), которые издеваются над нашей культурой, страной, землей, которые не могут выучить один язык. Приехали сюда и создали восемь больниц дебилов и те, кто не говорит на нашем языке, выходцы из психиатрических больниц», – выкрикивал протестующий.

Когда же журналист спросила, действительно ли он думает, что русские виноваты?

Протестующий, не задумываясь, ответил: «А кто? Пока вас не было, мы не боялись, что наши дома обворуют. Идите к себе домой и наводите там порядок, у вас там намного больше плохого, чем у нас».

Журналист резонно возразила, что Молдова – и ее страна.

Но в ответ вновь услышал крик: «Нет! Откуда ты взялась здесь? Из тех психиатрических больниц?..»

Комментарии в таких случаях излишни, читатель сам может сделать выводы даже из этого вкратце пересказанного эпизода.

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