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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 декабря 131919 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 декабря 131919 зараженных
17 декабря
18:31 2020
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К вечеру 17 декабря в Молдове зарегистрированы 1590 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.  

Всего проведено тестов в этот день – 3803, из них первичных – 3472, а повторных 331.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 131919 человек.

Из 1590 новых случаев на сегодняшний день 79 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 32, медсестры – 33, вспомогательный персонал – 14.

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