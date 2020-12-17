К вечеру 17 декабря в Молдове зарегистрированы 1590 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3803, из них первичных – 3472, а повторных 331.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 131919 человек.

Из 1590 новых случаев на сегодняшний день 79 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 32, медсестры – 33, вспомогательный персонал – 14.