В течение прошедшего дня, 17 декабря, зарегистрированы еще 24 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 75-летний мужчина из Хынчештского района, 48-летний мужчина из Флорештского района, 56-летний мужчина из Страшенского района, 73-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 57-летняя женщина из Бричанского района, 74-летняя женщина из Комратского района, 63-летний мужчина из Рышканского района, 40-летний мужчина из Новоаненского района, 73-летняя женщина из Кишинева, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 66-летний мужчина из Фалештского района, 81-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Оргеевского района, 62-летний мужчина из Оргеевского района, 85-летняя женщина из Оргеевского района, 63-летняя женщина из Оргеевского района, 83-летняя женщина из Оргеевского района, 65-летняя женщина из муниципия Бельцы, 89-летний мужчина из Кишинева, 58-летний врач из Комрата, 54-летний врач из Кишинева, 66-летний врач из Кишинева,. На вечер 17 декабря 114230 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2674 человека умерли от инфекции.