В ходе визита в Москву лидер левобережья Днестра Вадим Красносельский посетил Государственную Думу, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Гость встретился с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым. Как сообщает пресс-служба Красносельского, его собеседник «с вниманием относится ко всему, что происходит в Приднестровье». Обсуждались переговоры между Кишиневом и Тирасполем в формате 5+2. Также глава левобережья Днестра пообщался с членом комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. Красносельский отправился в Москву вместе с совладельцем холдинга «Шериф» Ильей Казмалы. Чем он занимается в Первопрестольной, официальный Тирасполь не сообщает.