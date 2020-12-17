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Газета "Кишиневские новости"

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Москве не дают забыть о Приднестровье

17 декабря
17:46 2020
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В ходе визита в Москву лидер левобережья Днестра Вадим Красносельский посетил Государственную Думу, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Гость встретился с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым. Как сообщает пресс-служба Красносельского, его собеседник «с вниманием относится ко всему, что происходит в Приднестровье». Обсуждались переговоры между Кишиневом и Тирасполем в формате 5+2. Также глава левобережья Днестра пообщался с членом комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. Красносельский отправился в Москву вместе с совладельцем холдинга «Шериф» Ильей Казмалы. Чем он занимается в Первопрестольной, официальный Тирасполь не сообщает.

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