Новоизбранный президент США Джо Байден предложил своему однопартийцу Питу Буттиджичу должность министра транспорта, сообщает Би-Би-Си.

Кандидат на высокую должность написал по этому поводу в социальных сетях: «Сейчас появились огромные возможности для создания рабочих мест, решения проблем климата и укрепления всеобщего равенства. Для меня большая честь, что избранный президент предложил мне должность министра транспорта». Буттиджич известен не тем, что был мэром маленького городка в штате Индиана, и не тем, что, пойдя добровольцем в Национальную гвардию, служил в Афганистане. В 2015-м году он публично объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впервые в американской истории открытый гей получит должность федерального министра.