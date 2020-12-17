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Газета "Кишиневские новости"

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Гей Буттиджич, благодаря президенту Байдену, станет министром

17 декабря
17:27 2020
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Новоизбранный президент США Джо Байден предложил своему однопартийцу Питу Буттиджичу должность министра транспорта, сообщает Би-Би-Си.

Кандидат на высокую должность написал по этому поводу в социальных сетях: «Сейчас появились огромные возможности для создания рабочих мест, решения проблем климата и укрепления всеобщего равенства. Для меня большая честь, что избранный президент предложил мне должность министра транспорта». Буттиджич известен не тем, что был мэром маленького городка в штате Индиана, и не тем, что, пойдя добровольцем в Национальную гвардию, служил в Афганистане. В 2015-м году он публично объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впервые в американской истории открытый гей получит должность федерального министра.

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