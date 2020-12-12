Грядущая неделя будет полна позитива для представителей практически всех зодиакальных созвездий. И связано это будет с несколькими событиями, происходящими на небосклоне. 14 декабря закроется очередной и последний в этом году коридор затмений, а это значит, что завершается период нестабильности, сложностей и проблем. Некоторые планеты сменят знак в течение недели, что также положительно скажется на происходящих событиях, прибавит оптимизма, привлечет удачу, исполнит чьи-то мечты.

Некоторые представители зодиакального круга будут пребывать в состоянии финансового благополучия – решат массу вопросов денежного характера и сумеют достойно подготовиться к зимним праздникам. Кому же стоит на неделе с 14 по 20 декабря приготовить кошельки побольше для подарков Вселенной?

ТЕЛЕЦ

В финансовую часть жизни представителей этого знака ворвется поток удивительных возможностей. Деньги, которые изменят жизнь Тельцов, придут через инвестиции или кредиты, через страховые выплаты или премиальные. А главное – в какие бы учреждения Тельцы ни обращались, все деловые вопросы будут положительно разрешены.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителей этого воздушного знака ожидают подарки. Новые знакомства на неделе могут стать неожиданно очень полезными и привести к деловому сотрудничеству. Рабочая обстановка будет располагать к продуктивной работе, что также принесет свои плоды в денежной форме. Поступлений будет не очень много, но они станут приятным бонусом.