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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Если дружим с ЕС, не надо выходить из ЕАЭС

Игорь Додон: Если дружим с ЕС, не надо выходить из ЕАЭС
11 декабря
15:51 2020
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Глава государства не рекомендует новоизбранному президенту торопиться пересматривать роль Молдовы в Евразийском экономическом союзе. Об этом Игорь Додон заявил в ходе прямой трансляции.

«Я слышал высказывания нового президента о необходимости пересмотра. Я бы посоветовал не торопиться. Ломать – не строить, для этого много ума не надо. Ведь одно другому не мешает. Есть соглашение с ЕС, мы его развиваем, но это не значит, что если дружим с ЕС, то надо выходить из организаций на Востоке. ЕАЭС – это экономический проект, а не геополитический», – отметил Додон.

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите в Сочи в мае 2018 года. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕАЗЭС и Молдовой учреждена рабочая группа.

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