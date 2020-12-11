Глава государства не рекомендует новоизбранному президенту торопиться пересматривать роль Молдовы в Евразийском экономическом союзе. Об этом Игорь Додон заявил в ходе прямой трансляции.

«Я слышал высказывания нового президента о необходимости пересмотра. Я бы посоветовал не торопиться. Ломать – не строить, для этого много ума не надо. Ведь одно другому не мешает. Есть соглашение с ЕС, мы его развиваем, но это не значит, что если дружим с ЕС, то надо выходить из организаций на Востоке. ЕАЭС – это экономический проект, а не геополитический», – отметил Додон.

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите в Сочи в мае 2018 года. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕАЗЭС и Молдовой учреждена рабочая группа.