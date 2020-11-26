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Газета "Кишиневские новости"

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Для Азербайджана рекомендация Сената Франции – клочок бумаги

26 ноября
21:26 2020
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Сенат Франции принял резолюцию о признании государственной независимости Нагорного Карабаха, но такое решение носит исключительно рекомендательный характер, и МИД к нему может не прислушиваться.

Особо отмечается, что резолюцию поддержали 305 сенаторов и лишь один воздержался. При этом решение противоречит позиции Пятой республики в отношении Армении. Международные аналитики полагают: ни к чему не обязывающие рекомендации сенаторов формулировались для того, чтобы позлить Турцию. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев так охарактеризовал позицию французских сенаторов: «В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные вопросы, связанные с деятельностью Франции как страны-сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН».

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