Сенат Франции принял резолюцию о признании государственной независимости Нагорного Карабаха, но такое решение носит исключительно рекомендательный характер, и МИД к нему может не прислушиваться.

Особо отмечается, что резолюцию поддержали 305 сенаторов и лишь один воздержался. При этом решение противоречит позиции Пятой республики в отношении Армении. Международные аналитики полагают: ни к чему не обязывающие рекомендации сенаторов формулировались для того, чтобы позлить Турцию. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев так охарактеризовал позицию французских сенаторов: «В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные вопросы, связанные с деятельностью Франции как страны-сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН».