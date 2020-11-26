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Газета "Кишиневские новости"

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Еврокомиссия поможет всем: и Бельгии, и Румынии

26 ноября
21:26 2020
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Министр финансов Флорин Кыцу, объявил, что в ближайшее время Бухарест получит кредит в 3 миллиарда евро от Европейской комиссии, сообщает «Международное румынское радио».

Министр рассказал на своей странице в Facebook, что общая сумма кредита 4,1 миллиарда евро. Деньги пойдут в основном на финансирование дефицита бюджета. Он вырос до неприличия из-за непредвиденных расходов по программе технической безработицы для служащих или их гибкой работы, мерами по борьбе с распространением коронавируса. Подобного рода помощь также получат: Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Польша.          

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