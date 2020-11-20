Суббота, 21 ноября 2020, 07:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как в списке доноров Санду оказались люди с сомнительными доходами

20 ноября
23:46 2020
Версия для печати

Десятки доноров, перечисливших деньги на президентскую кампанию Майи Санду, за последние три года не имели доходов. К этому выводу пришла Государственная налоговая служба на основании информации, предоставленной ЦИК.

Центральная избирательная комиссия опубликовала сегодня отчеты о доходах и расходах конкурентов на выборах за весь период избирательной кампании.

Таким образом, из 545 физических лиц, пожертвовавших средства на кампанию Майи Санду, 49 не имели источника дохода, задекларированного в Налоговой службе, еще четверо заработали меньше, нежели пожертвовали на кампанию. В общей сложности все они перечислили на счета Майи Санду свыше 74 тысяч леев.

Избирательный кодекс устанавливает, что для финансирования кампании могут быть пожертвованы финансовые средства, полученные в результате официального трудоустройства, а также предпринимательской, научной или творческой деятельности.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,290,00%
GBP22,740,00%
UAH0,600,00%
RON4,170,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 21.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд