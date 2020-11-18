Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по позициям сирийских войск и местам дислокации специального подразделения Ирана «Аль-Кудс», сообщает РИА Новости.

Обстрел велся с Голанских высот, погибло трое военнослужащих. Удар стал ответом на установку нескольких самодельных мин на линии, разделяющей две страны. Между ними, с момента возникновения, никогда не было дипломатических отношений. Все проблемы решались исключительно на поле боя. Неизменно Израиль оказывался победителем. ЦАХАЛ периодически наносит удары по территории Сирии, пытаясь не допустить передачи оружия и боеприпасов проиранской организации «Хезболла».