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Газета "Кишиневские новости"

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Израиль нанес очередной удар по Сирии

18 ноября
12:31 2020
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по позициям сирийских войск и местам дислокации специального подразделения Ирана «Аль-Кудс», сообщает РИА Новости.

Обстрел велся с Голанских высот, погибло трое военнослужащих. Удар стал ответом на установку нескольких самодельных мин на линии, разделяющей две страны. Между ними, с момента возникновения, никогда не было дипломатических отношений. Все проблемы решались исключительно на поле боя. Неизменно Израиль оказывался победителем. ЦАХАЛ периодически наносит удары по территории Сирии, пытаясь не допустить передачи оружия и боеприпасов проиранской организации «Хезболла».

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