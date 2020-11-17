Как показывает расследование, губернатор НБМ Октавиан Армашу выдвинул на должности вице-управляющих Национальным банком ставленников Канду, финна Плахотнюка.

Телеграм-канал „Lustrația” опубликовал сегодня два письма к председателю парламента Зинаиде Гречаный, в которых Армашу называет имена двух кандидатов на должности заместителей главы Национального банка. Речь идет о Константине Шкендре и Майи Пыркэлаб. Автор канала опубликовал расследование об этих людях, считая их приближенными к клану Плахотнюка-Канду.

В 2016 году Константин Шкендра состоял в контрольной комиссии ,,VICTORIABANK” SA – именно в тот период, когда Владимир Плахотнюк посредством компании,,INSIDOWN” LTD контролировал это финансовое учреждение, пишет автор канала.

В 2018 году его повысили, назначив руководителем департамента банковского надзора НБМ, причем при содействии Андриана Канду, который неформально координировал деятельность НБМ.

Еще один интересный факт из биографии – в 2020 году Шкендра проходил подозреваемым по делу об отчуждении имущества акционеров,,FinComBank” SA, которое возбудила антикоррупционная прокуратура.

Источники канала уверяют, что Шкендра не обладает необходимым опытом в финансовой сфере, как того требует законодательство.

О Майе Пыркэлаб известно, что она, работая в адвокатском бюро ,,ACI Partners”, была принята на одну из руководящих должностей в Национальном банке – зам. директора департамента регламентирования и авторизаций, что было сделано тоже в обход требований о наличии опыта.

Такое кадровое решение стало возможным только благодаря политической протекции, вероятнее всего, все того же Андриана Канду. В мае 2020 года Майя Пыркэлаб была повышена в должности, уже по предложению управляющего НБМ Октавиана Армашу.

Под руководством Майи Пыркэлаб департамент регламентирования и авторизаций в срочном порядке выдал предварительное разрешение на приобретение существенной доли „Moldindconbank” SA болгарским инвесторам, замешанным и в схеме с «Loteria Națională», аффилированным с Владимиром Плахотнюком, информирует телеграм-канал “Lustrația”.