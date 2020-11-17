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Газета "Кишиневские новости"

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В начале 2021 года румынский президент посетит Кишинев

17 ноября
14:26 2020
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После выборов президента Майя Санду позвонила коллеге Клаусу Йоханнису и пригласила его в Кишинев сразу после того, как пройдет ее инаугурация, сообщает посольство Румынии в Молдове.

В ходе телефонного разговора стороны подтвердили, что основная цель диалога – укрепление и расширение стратегического партнерства между Бухарестом и Кишиневом, ради нашей европейской интеграции, говорится в релизе. Йоханнис предположил, что «Молдова найдет способ выработать политическую формулу правления, которая четко и твердо поддерживала бы программу реформ президента Санду и ее европейские устремления». Румынская сторона готова оказывать Кишиневу политическую и техническую помощь, заверил Йоханнис Санду.  

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