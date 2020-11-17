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Газета "Кишиневские новости"

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Румыны радуются победе Санду

17 ноября
14:21 2020
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Альянс за единство румын ликует по поводу «потери власти в Бессарабии ставленником Москвы Игорем Додоном», сообщает ИНФОТАГ.

Члены формирования надеются, что столь радостное событие, «наложившись на предстоящие парламентские выборы в Румынии, восстановит нормальный путь к объединению» двух стран. Также унионисты ждут от Майи Санду того, что она отменит подписанный Игорем Додоном запрет на въезд в Республику Молдова сопредседателя Альянса за единство румын, радикала Георге Симиона.  

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