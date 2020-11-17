Альянс за единство румын ликует по поводу «потери власти в Бессарабии ставленником Москвы Игорем Додоном», сообщает ИНФОТАГ.

Члены формирования надеются, что столь радостное событие, «наложившись на предстоящие парламентские выборы в Румынии, восстановит нормальный путь к объединению» двух стран. Также унионисты ждут от Майи Санду того, что она отменит подписанный Игорем Додоном запрет на въезд в Республику Молдова сопредседателя Альянса за единство румын, радикала Георге Симиона.