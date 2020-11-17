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Газета "Кишиневские новости"

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Тирасполь готов к переговорам с Кишиневом

17 ноября
14:16 2020
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Глава Приднестровья Вадим Красносельский готов вести переговоры с “любым должностным лицом, избранным молдавским народом”, – сообщает пресс-служба лидера региона.

На совещании, комментируя прошедшие накануне выборы президента, Красносельский отметил: «Главное – обеспечить выполнение прав и свобод граждан, проживающих на обоих берегах Днестра, активизировать переговорный процесс, наладить продуктивный диалог, избегать пустых разговоров и лозунгов». Новоизбранный президент Республики Молдова Майя Санду, утверждает, что у нее уже есть рецепт разрешения последствий приднестровского конфликта. Но пока не раскрывает, что она под этим подразумевает.

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