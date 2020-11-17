Глава Приднестровья Вадим Красносельский готов вести переговоры с “любым должностным лицом, избранным молдавским народом”, – сообщает пресс-служба лидера региона.

На совещании, комментируя прошедшие накануне выборы президента, Красносельский отметил: «Главное – обеспечить выполнение прав и свобод граждан, проживающих на обоих берегах Днестра, активизировать переговорный процесс, наладить продуктивный диалог, избегать пустых разговоров и лозунгов». Новоизбранный президент Республики Молдова Майя Санду, утверждает, что у нее уже есть рецепт разрешения последствий приднестровского конфликта. Но пока не раскрывает, что она под этим подразумевает.