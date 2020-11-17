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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавский экспорт уходит в основном в ЕС

17 ноября
14:06 2020
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За девять месяцев текущего года экспорт из Республики Молдова составил около 1,8 миллиарда долларов, что на 13,4 процента меньше, чем за тот же период 2019-го, сообщает ИНФОТАГ.

Уменьшился и импорт, но менее значительно на 10,3 процента – до 3,8 миллиарда долларов. По данным Национального бюро статистики, 66 процентов продукции, отправляемой за рубеж, пришлось на страны Евросоюза. И только 15,7 процента на СНГ. В структуре экспорта наибольший объем составляют продукты питания, живой скот, машины и оборудование, химическая продукция.  

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