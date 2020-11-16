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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 ноября 71874 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 ноября 71874 излечившихся
16 ноября
21:46 2020
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На сегодняшний день в стране 71874 человека прошли лечение и 2035 умерли от инфекции COVID-19. На 16 ноября в Молдове подтверждено  89843 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 4095 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26789 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 3172 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 253 в крайне тяжелом состоянии (47 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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