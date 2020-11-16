На сегодняшний день в стране 71874 человека прошли лечение и 2035 умерли от инфекции COVID-19. На 16 ноября в Молдове подтверждено 89843 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4095 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26789 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 3172 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 253 в крайне тяжелом состоянии (47 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).