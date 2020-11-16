В течение прошедшего дня, 16 ноября, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 63-летняя женщина из Хынчештского района, 59-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Новоаненского района, 41-летняя женщина из Приднестровья, 79-летний мужчина из Приднестровья, 77-летняя женщина из Приднестровья, 72-летняя женщина из Кишинева, 42-летняя женщина из Оргеевского района, 77-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из района Сынджерей, 59-летняя женщина из Оргеевского района, 70-летний мужчина из Оргеевского района, 82-летняя женщина из района Дрокия, 76-летняя женщина из района Дрокия. На вечер 16 ноября 71874 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2035 человек умерли от инфекции.