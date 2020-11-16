К сожалению, даже очень маленьким детям в некоторых случаях врачи вынуждены назначать антибиотики. До сих пор среди педиатров господствовало мнение, что никаких вредных последствий за собой это не несет.

Однако медики Клиники Мэйо в американском городе Рочестере решили проанализировать, как прием антибиотиков детьми раннего возраста отражается впоследствии на состоянии их здоровья. Были изучены истории болезни около пятнадцати тысяч детей, почти три четверти из которых в возрасте до двух лет хотя бы один раз принимали антибиотики. Выяснилось, что у тех малышей, кому эти препараты назначались несколько раз, риск приобретения впоследствии ожирения, аллергии, атопического дерматита и ряда других тяжелых заболеваний был в несколько раз выше.

По словам авторов исследования, почему именно ранний прием антибиотиков учащает возникновение в более позднем возрасте многих опасных патологий, неясно. Но учитывать полученные результаты педиатрам стоит и более осмотрительно подходить к назначению малышам антибактериальных препаратов, сообщает Eurekalert.