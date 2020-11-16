Исследование, проведенное совместно учеными Канады и Индии показало, что, если людям, подверженным риску сердечно-сосудистых патологий, назначать ежедневный прием комплексного препарата против гипертонии и атеросклероза в сочетании с аспирином, этот риск уменьшается. В эксперименте участвовали свыше пяти с половиной тысяч пациентов, почти половину из них составляли мужчины, и все имели склонность к возникновению стенокардии, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Участников разделили на несколько групп, каждой из которых назначали прием разных препаратов, как комбинированных, так и самостоятельных, а контрольная группа вообще получала плацебо.

Наблюдение велось около пяти лет, в течение которых фиксировалось возникновение первого приступа или серьезного, вплоть до летального исхода, проявления заболевания. Выяснилось, что комплексный препарат снижал заболеваемость на двадцать один процент, аспирин – на четырнадцать процентов, а сочетание этих двух препаратов – на треть. Исследователи подсчитали, что назначение такой комбинации лекарственных средств позволит избежать в мировом масштабе трех-пяти миллионов смертей, сообщает scientificrussia.ru.