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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Тайване откроют высокотехнологичный парк

16 ноября
19:41 2020
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Необычное место для отдыха появится в городе Тайчжун на Тайване. Это высокотехнологичный парк, который расположится на месте бывшего аэропорта. Главное назначение парка – создать оазис со свежим воздухом во влажном субтропическом климате.

Парк будет оснащен специальными установками для охлаждения и очищения атмосферного воздуха и подачи его затем на аллеи парка, где будут прогуливаться люди. А еще здесь установят специальные приспособления, отпугивающие комаров с помощью ультразвука (человеческое ухо его не улавливает). Все эти установки, а также осветительная система будут получать энергию от солнечных батарей.

Место отдыха будет абсолютно экологически чистым, потому что автомобильные трасы будут спрятаны в подземные тоннели, чтобы не загрязнять воздух, сообщает «Dezeen».

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