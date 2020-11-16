Необычное место для отдыха появится в городе Тайчжун на Тайване. Это высокотехнологичный парк, который расположится на месте бывшего аэропорта. Главное назначение парка – создать оазис со свежим воздухом во влажном субтропическом климате.

Парк будет оснащен специальными установками для охлаждения и очищения атмосферного воздуха и подачи его затем на аллеи парка, где будут прогуливаться люди. А еще здесь установят специальные приспособления, отпугивающие комаров с помощью ультразвука (человеческое ухо его не улавливает). Все эти установки, а также осветительная система будут получать энергию от солнечных батарей.

Место отдыха будет абсолютно экологически чистым, потому что автомобильные трасы будут спрятаны в подземные тоннели, чтобы не загрязнять воздух, сообщает «Dezeen».