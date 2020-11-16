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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В подъездах московских новостроек установят противовирусные системы

16 ноября
19:41 2020
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Человек, вошедший в подъезд, должен будет приблизиться к аппарату-санитайзеру, и устройство выпустит струю антисептического вещества в виде холодного тумана. Одновременно аппарат измерит температуру человека вмонтированным бесконтактным термометром. Обработка будет производиться дезинфектантом, разработанным совместно специалистами из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Средство негорюче, без цвета и запаха и не оставляет разводов на одежде.

Каждая установка рассчитана на пропускную способность до 27000 человек в день (с учетом гостей, почтальонов, курьеров и других посетителей), сообщает moskvichmag.ru.   

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