Человек, вошедший в подъезд, должен будет приблизиться к аппарату-санитайзеру, и устройство выпустит струю антисептического вещества в виде холодного тумана. Одновременно аппарат измерит температуру человека вмонтированным бесконтактным термометром. Обработка будет производиться дезинфектантом, разработанным совместно специалистами из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Средство негорюче, без цвета и запаха и не оставляет разводов на одежде.

Каждая установка рассчитана на пропускную способность до 27000 человек в день (с учетом гостей, почтальонов, курьеров и других посетителей), сообщает moskvichmag.ru.