Молнии приносят немало вреда. От них могут пострадать и даже погибнуть люди, выйти из строя связь, потерпеть крушение авиалайнеры, возникнуть лесные пожары.

Международная группа ученых из университетов Австралии и США научилась направлять разряд молнии в безопасное место с помощью лазера, воспроизведя в лабораторных природную ситуацию, в которой возникают молнии. Следовательно, можно будет избежать неприятных, а порой и трагических последствий, порождаемых попаданием молнии в какой-либо объект.

Кроме того, по мнению ученых, разработанная ими технология лазерного «руководства» электрическим разрядом окажется полезной и в медицине, прежде всего в хирургии при неинвазивном проведении оперативных вмешательств, сообщает «Нож».