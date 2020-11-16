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Газета "Кишиневские новости"

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Напитки из растительного сырья способны бороться с коронавирусом

16 ноября
17:26 2020
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Как известно, специфического лечения коронавирусной инфекции не существует. Группа исследователей из Института молекулярной вирусологии медцентра Ульмского университета в Германии проверила способность растительных соков и чая выводить из строя коронавирус, а также вирус гриппа.

В лабораторных условиях на оба вируса поочередно воздействовали соком граната, черноплодной рябины, и зеленым чаем. Вирус гриппа не устоял ни перед одним из этих напитков, а коронавирус полностью выводился из строя соком черноплодной рябины, хотя и другие напитки заметно его ослабляли.

Исходя из полученных результатов, ученые сделали вывод, что, если полоскать рот указанными растворами, можно предотвратить или, по крайней мере, уменьшить попадание вирусов в организм, а если заражение все же произошло, симптомы значительно облегчаются и выздоровление наступает скорее, сообщает телеканал «Доктор».      

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