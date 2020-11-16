Понедельник, 16 ноября 2020, 23:21

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В Канаде разработали прибор, помогающий протрезветь

В Канаде разработали прибор, помогающий протрезветь
16 ноября
17:21 2020
Версия для печати

По мнению специалистов, отравление алкоголем приобретает масштаб мировой проблемы. Нередко интоксикация приводит к серьезному поражению печени и даже остановке сердца. Эффективных способов быстрого выведения алкоголя из организма до сих пор найти не удавалось.

И вот недавно ученые из Университета Торонто в Канаде разработали прибор, позволяющий снять нагрузку с печени и быстро удалить спиртное из организма. Они опирались на предположение, что в процессе выведения токсинов из организма участвует не только печень, но и легкие с помощью глубокого учащенного дыхания. Новый гаджет направлен на усиление газообмена. Это целая система, состоящая из трубок, клапанов, маски и баллона с углекислотой. Ни электроника, ни подключение к интернету для работы устройства не требуется.

Прибор прошел испытания на добровольцах, при его использовании процесс выведения алкоголя из организма значительно ускорялся. По мнению разработчиков, гаджет найдет применение и в других ситуациях, при которых требуется усилить газообмен, сообщает телеканал «Наука».    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,02–0,65%
EUR20,15–0,70%
GBP22,45–0,87%
UAH0,61–0,42%
RON4,14–0,52%
RUB0,22+0,87%

Курсы валют в MDL на 16.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд