По мнению специалистов, отравление алкоголем приобретает масштаб мировой проблемы. Нередко интоксикация приводит к серьезному поражению печени и даже остановке сердца. Эффективных способов быстрого выведения алкоголя из организма до сих пор найти не удавалось.

И вот недавно ученые из Университета Торонто в Канаде разработали прибор, позволяющий снять нагрузку с печени и быстро удалить спиртное из организма. Они опирались на предположение, что в процессе выведения токсинов из организма участвует не только печень, но и легкие с помощью глубокого учащенного дыхания. Новый гаджет направлен на усиление газообмена. Это целая система, состоящая из трубок, клапанов, маски и баллона с углекислотой. Ни электроника, ни подключение к интернету для работы устройства не требуется.

Прибор прошел испытания на добровольцах, при его использовании процесс выведения алкоголя из организма значительно ускорялся. По мнению разработчиков, гаджет найдет применение и в других ситуациях, при которых требуется усилить газообмен, сообщает телеканал «Наука».