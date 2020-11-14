В течение прошедшего дня, 14 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летняя женщина из муниципалитета Комрат, 58-летняя женщина из района Дрокия, 69-летняя женщина из Кишинева, 52-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из района Дрокия, 79-летний мужчина из района Дрокия, 78-летняя женщина из Новоаненского района, 47-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Фалештского района, 79-летний мужчина из Страшенского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 69-летний мужчина из Оргеевского района, 63-летний мужчина из Оргеевского района, 59-летняя женщина из Кишинева, 75-летний мужчина из Дондюшанского района, 48-летняя женщина из Криулянского района, 55-летний мужчина из Дубоссарского района, 78-летний мужчина из Окницкого района. На вечер 14 ноября 69526 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2006 человек умерли от инфекции.