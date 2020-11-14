Помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд, выступая на семинаре Американской ассоциации юристов, выразил сомнение в том, что Россия проводит адекватную политику ядерного сдерживания, сообщает «Военное обозрение».

«Безусловно, Россия заявляет, что ее доктрина соответствует нормам международного права, что ее ядерное оружие предназначено лишь для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае. Остается надеяться, что это так», – заявил Форд. По его словам, необитаемые подводные аппараты «Посейдон» – «неправильное оружие». «Их предлагается оснастить ядерными боеголовками мощностью несколько мегатонн и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами. Такая концепция вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами», – считает Форд. В 2018 году, описывая возможный ядерный конфликт, Владимир Путина заметил: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?». Вот достаточная правовая норма и принцип, которые могут быть понятны даже Форду.