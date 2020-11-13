– Завершая предвыборную кампанию, благодарю всех, кто был рядом: замечательных людей, с которыми я встречался в поездках, всех, кто проголосовал за меня в первом туре, коллег и друзей из ПСРМ, но главное, мою семью – за поддержку, без которой я бы никогда на это не решился.

Благодарю за понимание на протяжении четырех лет, когда работа не позволяла мне быть рядом, и за то, что они, несмотря на все личные жертвы, поддержали меня в решении баллотироваться на второй срок. Я вас люблю!

Замечательные люди, которые меня окружают, дают мне силы для начала нового проекта развития страны, для нового мандата, который будет намного сложнее первого, когда мы запустим важные программы по укреплению государственных институтов и повышению уровня жизни граждан.

Призываю всех проголосовать в воскресенье. Вместе мы преодолеем все кризисы и вызовы на пути к процветанию нашей страны, где все мы будем чувствовать себя в безопасности!

Вместе мы справимся!

ВИДЕО: https://www.facebook.com/watch/?v=768382220377828