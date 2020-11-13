В нынешнем парламенте возможна только широкая коалиция – с участием социалистов и правых, так ответил Игорь Додон на вопрос о предполагаемом альянсе ПСРМ с депутатами Партии «Шор» и теми народными избранниками, кто создал платформу «За Молдову».

«Никаких коалиций такого рода не будет. В этом парламенте может быть широкая коалиция – ПСРМ, правые, демократы. Вот такие возможности в этом парламенте, других я не вижу», – отметил Игорь Додон.