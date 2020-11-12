– Майя Санду не обладает реальным практическим опытом. В Министерстве экономики она была рядовым сотрудником. И все, кто знает ее по тем временам, характеризуют Санду как очень старательную девочку-зубрилку без единой конструктивной и креативной мысли. Ее и отправили учиться в Америку потому, что толку здесь от нее не было. И, судя по тому, что во Всемирном банке с ней контракт не продлили, она и там себя никак не проявила.

Вся политика Всемирного банка и других международных финансовых предприятий состоит в том, что они требуют от стран, которым дают финансирование, жить по средствам. Поэтому Санду под предлогом отсутствия денег в бюджете в бытность министром образования закрывала школы, в которых мало учеников. Таково было указание Запада, и она старательно его выполняла. В результате села умирали.

Западу нет дела до благосостояния Молдовы, его заботит исключительно собственная выгода. Поэтому Евросоюз заинтересован в привлечении молдаван, которым можно платить гроши, на неквалифицированные работы, потому что граждане развитых стран этим заниматься не будут. Но для того, чтобы выполнять такие работы, поставлять на экспорт продукцию на давальческом сырье или необработанное сырье, особого образования не нужно. Поэтому за годы правления проевропейцев число школьников, студентов и учащихся профессиональных школ сократилось вдвое, а на науку выделяется меньше 1% ВВП. Страна может развиваться, когда есть симбиоз науки, культуры, образования и производства. А если этого нет, зачем образованные люди?

Когда Санду была премьером, она доказала свою полную недееспособность и отсутствие грамотной команды. Она продвигала и будет продвигать в случае избрания политику полной интеллектуальной деградации. Сегодня Молдова практически во всех отраслях экономики застряла на уровне 70-80 гг. прошлого века. Если выбрать Санду, это означает превращение страны в примитивный сырьевой придаток Запада.

Главная цель Запада – изолировать Россию, поэтому он старается не допустить победы Додона, а посадить в президентское кресло Санду, которая безоговорочно будет выполнять указания из-за рубежа. Она за полное игнорирование России, за пять месяцев своего премьерства так и не нашла времени и не проявила желания поехать в Москву, хотя ее несколько раз приглашали.

Нас усиленно пытаются поделить на прозападных и пророссийских. Но Додон, которого оппозиция обвиняет в симпатиях к России на самом деле за взвешенные отношения со всеми партнерами и извлечение выгоды из сотрудничества со всеми.

Нам нужно, чтобы страна развивалась, это хорошо понимает и за это выступает Игорь Додон. У него хорошая, проверенная делом команда, он прагматик и знает, как соблюсти баланс между Западом и Востоком, чтобы это было выгодно для Молдовы.