По мере того, как пандемия коронавируса набирала силу и ношение защитных масок становилось обязательным, стало широко распространяться мнение, что маски негативно сказываются на насыщении крови кислородом, что ослабляет иммунную систему, и даже способно привести к «отравлению организма углекислым газом».

Ученые из Университета Макмастера в Канаде решили проверить, насколько эти мнения соответствуют действительности. В эксперименте приняли участие двадцать пять человек. Они носили немедицинские трехслойные одноразовые маски ежедневно, не меняя образа жизни. Уровень кислорода в крови они измеряли за час до надевания маски, во время ее носки и через час после того, как маска была снята. В результате обнаружилось, что насыщение крови кислородом во время всех трех измерений практически не изменялось.

Собственно, врачам это было известно и без эксперимента, но победить предубеждение не так уж просто. Да, некоторым людям маска может доставлять дискомфорт, но это субъективные ощущения, и они не могут перевесить пользу от защитного действия маски, сообщает «Medicalxpress».