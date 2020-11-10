За три года мандата Майи Санду в качестве министра образования в стране были ликвидированы 111 образовательных учреждений, закрыты 19 профессиональных училищ и 5 колледжей, а также реорганизованы 213 школ.

Реформа образования, начатая Майей Санду, затронула все районы страны, лишив работы сотни педагогов. Согласно официальным данным, в период 24 июля 2012 года по 30 июля 2015 года наибольшее количество школ были закрыты в Сорокском районе – 12, Кишиневе – 11, Унгенском районе – 10, Оргеевском – 9, Страшенском и Тараклийском – по 6. По пять образовательных учреждений были ликвидированы в Резинском, Сынджерейском и Шолданештском районах.

В Новоаненском, Каларашском, Окницком и Теленештском были оптимизированы 4 школы, в Кагулском – три, а Бричанском, Кантемирском, Чимишлийском, Дондушанском, Штефан-Водском, Единецком и Флорештском – по две. По одной школе было закрыто в Бессарабском, Каушанском, Фалештском, Глодянском, Хынчештском, Яловенском и Ниспоренском районах.

Во время мандата Майи Санду в качестве министра количество профессионально-технических училищ снизилось на 31,3%. Так, за этот период было закрыто 19 школ, а из 47 колледжей осталось 42. Ликвидация 19 ПТУ и 5 колледжей лишила работы 400 преподавателей, а 6,5 тыс. учеников были вынуждены перейти в другие образовательные учреждения.