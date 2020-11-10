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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы расширило список бесплатных медикаментов

10 ноября
12:06 2020
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Пациенты с острым бронхитом будут получать компенсируемые на 100% медикаменты для детей и на 70% для взрослых.

Государство будет компенсировать лекарства для больных бронхитом. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила о расширении списка медикаментов для лечения приоритетных заболеваний в период роста числа пациентов с острыми респираторными заболеваниями, которые лечатся на дому, и в связи эпидемиологической ситуацией с COVID-19.

Также лица, страдающие остеоартрозом, будут получать два вида компенсируемых медикаментов: ”Aceclofenacum” и ”Diclofenacum”.

Больные сахарным диабетом будут обеспечены инсулином в виде картриджа, что упрощает его применение.

Изменения вступают в силу с момента публикации в «Monitorul Oficial».

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