Почти 570 тыс. граждан получат доступ к системам водоснабжения. Правительство планирует строительство водопроводов в 120 населенных пунктах страны уже в 2021 году. В рамках этой программы будут возведены 970 км водопроводных сетей и 3 очистные станции.

Объем планируемых инвестиций составляет 952 млн леев. Они будут выделены из Национального фонда регионального развития, а работы закончат в 2024 г.

Также к 2024 г. в 63 населенных пунктах возведут и систему канализации. Стоимость работ – 892 млн леев.

В 2020 году правительство выделило 352 млн леев для строительства систем водоснабжения и канализации. На эти средства построили 223 км водопроводных сетей и 44,17 км канализационных.