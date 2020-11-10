Гражданам Молдовы, живущим и работающим в России, важно проявить максимальную активность на выборах, чтобы не допустить полного коллапса у себя на Родине, а также, чтобы отношения между странами не ухудшились, заявил изданию eurasianews.md советник председателя Ассоциации молдаван в Санкт-Петербурге Александр Танасий.

По его словам, один из кандидатов на пост президента Молдовы, Майя Санду, судя по её ранее озвученным заявлениям и действиям, настроена против развития добрых контактов между Молдовой и Россией.

«Все мы помним, как Санду заявляла, что если станет президентом, то немедленно отправится с официальным визитом в Россию, чтобы потребовать «вывода войск из Приднестровья». Наверное, она считает, что огромный объём оружия и боеприпасов в Колбасном должен охранять кто угодно, но только не Россия, гарант мира и стабильности на Днестре», — отметил Танасий.

Он напомнил, что, согласно международному экспертному мнению, осуществляемая Россией с 1992 года миротворческая операция на Днестре — самая эффективная в регионе и не дала ещё ни одной «осечки».

«Можно сделать вывод, что Санду как исполнитель воли Запада ориентирована на дестабилизацию обстановки в Молдове, чтобы сделать её очередным полыхающим факелом», — подчеркнул Танасий.

Он также напомнил о том, что именно при Майе Санду русский язык перестал быть обязательным предметом в школах страны с молдавским языком обучения. Таким образом, тысячи детей лишены возможности изучать тот язык, на котором в данный момент свободно изъясняется как минимум треть населения Молдовы.

Танасий подчеркнул, что исторически Россия и Молдова связаны многовековыми узами дружбы и сотрудничества. Россия неоднократно приходила на помощь молдавскому народу, буквально спасая его от тотального порабощения и уничтожения. И эти связи важно максимально беречь и развивать.

«Санду утверждает, что Россия не оказывает никакой технической поддержки и помощи в развитии Молдовы. Но это не так! Известно, что отношения между странами активно развиваются. Растут объёмы товарооборота, Россия поддерживает медицинские и образовательные учреждения республики, создаются предприятия с участием капиталов обеих стран, около полумиллиона соотечественников живут и трудятся в России.

Если мы не хотим, чтобы такой человек как Майя Санду довёл отношения наших государств до полного коллапса, следует проявить максимальную активность и прийти на выборы, чтобы не допустить победы Санду и поддержать президента -государственника Игоря Додона!» — заключил советник председателя Ассоциации молдаван в Санкт-Петербурге Александр Танасий.

По данным Центра поддержки молдавских мигрантов, на 2019 год в России находилось порядка 600 тысяч граждан Республики Молдова. Отметим, что это официальные цифры, тогда как неофициальные показатели могут быть значительно выше.