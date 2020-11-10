Многие сотрудники госучреждений могут остаться без работы, поскольку попадут под программу оптимизации расходов, заявленную в качестве приоритета кандидата в президенты Майи Санду. Она дала понять, что, если выиграет выборы, уволит ряд бюджетников, без которых, по ее мнению, можно обойтись, передает телеканал Primul în Moldova.

«Я выдвину законодательную инициативу по ликвидации некоторых должностей в ряде государственных учреждений», – заявила Санду.

Кандидат ПДС в президенты заявила, что эта инициатива входит в список ее 10 приоритетов, которые она в обязательном порядке воплотит в жизнь, как только окажется в кресле главы государства. Ранее Майя Санду уже продвигала аналогичный проект по оптимизации расходов, когда запустила реформу в образовании, в рамках которой были закрыты около 200 школ по всей стране.

Второй тур выборов состоится 15 ноября, за пост президента ведут борьбу независимый кандидат Игорь Додон и выдвиженка ПДС Майя Санду.