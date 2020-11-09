Понедельник, 9 ноября 2020, 00:17

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Реплика писателя Бориса Мариана на интервью Игоря Додона

Реплика писателя Бориса Мариана на интервью Игоря Додона
09 ноября
23:06 2020
Версия для печати

      У меня есть серьезный повод поссориться с давней  подругой писательницей Евгенией Д.,  поиронизировать  над   знакомой, нестандартно мыслящей блогершей Еленой Р., поддержать известную публицистку с отличным стилистическим почерком Юлю  Семёнову.  Повод этот – недавнее интервью  телеведущей Натальи Морарь с нынешним президентом и кандидатом в президенты Игорем Додоном, показанном на днях по каналу TV-8.

    Евгения утверждает в сети, что президент выглядел неуверенным, незажигательным и был расплывчат в формулировках. Я же, наоборот, похвально оцениваю его имидж в той передаче и считаю, что он выиграл спор, потому что по сути это было не интервью, а спор. Его ответы на вопросы были краткими и  содержательными, а выдержка – железной, несмотря на то, что  Наталья часто прерывала его. Сама же на каждом шагу выдавала свои политические пристрастия, что подтверждает мнение о её невысоком профессионализме.

     Елена Р. тоже слишком придирчиво упрекает Игоря Додона в  невнятности, а также  в сглаживании острых углов. И со свойственной ей самонадеянностью предлагает  чуть ли не сто вопросов, которые она задала бы президенту, окажись на месте  Натальи Морарь. Да, заданные Натальей вопросы не отличались новизной, повторяя известные уличные домыслы о Додоне, но и большинство вопросов Елены не интересней.

      Однако в оценке слабой профессиональности и предвзятости ведущей вся троица моих оппоненток оказалась единодушной и в этом я солидарен с ними. Особенно с Юлей Семёновой, которая одной фразой исчерпывающе охарактеризовала тон и стиль интервьюерши Морарь,  сравнив её с товарищем Вышинским – довоенным государственным обвинителем СССР. Наблюдая за упомянутым диалогом,  у меня тоже сложилось впечатление, что это не интервью, а допрос подследственного у прокурора. 

     Судя по провокационным вопросам и репликам, её интересовали не образ мыслей и реальные деяния президента, а околопрезидентские сплетни и дешёвые сенсации. Например,  набившая оскомину история с пресловутым кульком, заснятая секретной камерой на секретной встрече Додона с Плахотнюком и тысячу раз прокрученная  по всем молдавским и многим европейским телеканалам. Таким способом заказчик телепровокации хотел внушить зрителям мысль, будто в кульке находились деньги, предназначенные для подкупа Додона, хотя по ходу съемки  он ни разу кулёк в руки не  брал.  Однако Морарь  замучила собеседника, поминутно спрашивая: «Что было в кульке?»…

      С правовой точки зрения этот факт или, точнее, фейк, ничтожен. Тем не менее  тележурналистка  настаивала  перед президентом, чтобы тот сам потребовал возбуждения уголовного дела и суда над собой,  чтобы отвести, мол, от себя подозрение. Спрашивается: провокация ли это, глупость или невежество в элементарных вопросах юриспруденции? Во всяком случае неплохо бы г-же Морарь  прочитать параграф «О порядке возбуждения уголовного дела» в «Процессуальном кодексе РМ», чтобы не ставить себя в неловкое положение.  А на мой в общем-то риторический  вопрос умно ответила Юля Семёнова: «Профессиональная, интересная журналистика у нас почти исчезла, уступив  место журналистике политических и денежных интересов».

Как с нею не согласиться!

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,15+0,11%
EUR20,29–0,39%
GBP22,58+0,02%
UAH0,61+0,08%
RON4,17–0,15%
RUB0,22+1,49%

Курсы валют в MDL на 09.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд