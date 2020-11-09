У меня есть серьезный повод поссориться с давней подругой писательницей Евгенией Д., поиронизировать над знакомой, нестандартно мыслящей блогершей Еленой Р., поддержать известную публицистку с отличным стилистическим почерком Юлю Семёнову. Повод этот – недавнее интервью телеведущей Натальи Морарь с нынешним президентом и кандидатом в президенты Игорем Додоном, показанном на днях по каналу TV-8.

Евгения утверждает в сети, что президент выглядел неуверенным, незажигательным и был расплывчат в формулировках. Я же, наоборот, похвально оцениваю его имидж в той передаче и считаю, что он выиграл спор, потому что по сути это было не интервью, а спор. Его ответы на вопросы были краткими и содержательными, а выдержка – железной, несмотря на то, что Наталья часто прерывала его. Сама же на каждом шагу выдавала свои политические пристрастия, что подтверждает мнение о её невысоком профессионализме.

Елена Р. тоже слишком придирчиво упрекает Игоря Додона в невнятности, а также в сглаживании острых углов. И со свойственной ей самонадеянностью предлагает чуть ли не сто вопросов, которые она задала бы президенту, окажись на месте Натальи Морарь. Да, заданные Натальей вопросы не отличались новизной, повторяя известные уличные домыслы о Додоне, но и большинство вопросов Елены не интересней.

Однако в оценке слабой профессиональности и предвзятости ведущей вся троица моих оппоненток оказалась единодушной и в этом я солидарен с ними. Особенно с Юлей Семёновой, которая одной фразой исчерпывающе охарактеризовала тон и стиль интервьюерши Морарь, сравнив её с товарищем Вышинским – довоенным государственным обвинителем СССР. Наблюдая за упомянутым диалогом, у меня тоже сложилось впечатление, что это не интервью, а допрос подследственного у прокурора.

Судя по провокационным вопросам и репликам, её интересовали не образ мыслей и реальные деяния президента, а околопрезидентские сплетни и дешёвые сенсации. Например, набившая оскомину история с пресловутым кульком, заснятая секретной камерой на секретной встрече Додона с Плахотнюком и тысячу раз прокрученная по всем молдавским и многим европейским телеканалам. Таким способом заказчик телепровокации хотел внушить зрителям мысль, будто в кульке находились деньги, предназначенные для подкупа Додона, хотя по ходу съемки он ни разу кулёк в руки не брал. Однако Морарь замучила собеседника, поминутно спрашивая: «Что было в кульке?»…

С правовой точки зрения этот факт или, точнее, фейк, ничтожен. Тем не менее тележурналистка настаивала перед президентом, чтобы тот сам потребовал возбуждения уголовного дела и суда над собой, чтобы отвести, мол, от себя подозрение. Спрашивается: провокация ли это, глупость или невежество в элементарных вопросах юриспруденции? Во всяком случае неплохо бы г-же Морарь прочитать параграф «О порядке возбуждения уголовного дела» в «Процессуальном кодексе РМ», чтобы не ставить себя в неловкое положение. А на мой в общем-то риторический вопрос умно ответила Юля Семёнова: «Профессиональная, интересная журналистика у нас почти исчезла, уступив место журналистике политических и денежных интересов».

Как с нею не согласиться!