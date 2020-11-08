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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ван Гогу поставлены новые посмертные диагнозы

Ван Гогу поставлены новые посмертные диагнозы
08 ноября
20:11 2020
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Знаменитый голландский художник Винсент Ван Гог страдал рядом психических заболеваний, в приступе одного из них он отрезал себе ухо. Но недавно специалисты Университетского медицинского центра Гронингена в Нидерландах проанализировали сотни сохранившихся писем художника и медицинские документы и пришли к выводу, что шизофрении, вопреки тому, что считалось раньше, у Ван Гога не было. Скорее он страдал «скрытой эпилепсией», для которой характерны не припадки в общепринятом понимании, а галлюцинации, беспокойное поведение и бред. Спровоцировать такие проявления могли бедность, алкоголизм, эмоциональное выгорание.

Ученые также пришли к выводу, что распространенное мнение о том, что все творчество Ван Гога порождено именно его психическими расстройствами, ошибочно: он почти никогда не писал во время обострений, сообщает ВВС.    

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