Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире о том, обострение каких болезней происходит в холодный период года. Это прежде всего артрит, псориаз, легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, в этот сезон чаще дают о себе знать неврологические и психические заболевания. Это объясняется тем, что световой день становится короче, в результате чего меняются циркадные ритмы – своеобразные внутренние часы организма, которые контролируют многочисленные физиологические процессы.

Резкое похолодание может спровоцировать спазм сосудов у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями. А холодовая аллергия проявляется пятнами на теле. В этом случае следует одеваться теплее, передает телеканал «Россия 1».