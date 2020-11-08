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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Доктор Мясников рассказал, какие болезни обостряются в холодный сезон

Доктор Мясников рассказал, какие болезни обостряются в холодный сезон
08 ноября
20:11 2020
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Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире о том, обострение каких болезней происходит в холодный период года. Это прежде всего артрит, псориаз, легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, в этот сезон чаще дают о себе знать неврологические и психические заболевания. Это объясняется тем, что световой день становится короче, в результате чего меняются циркадные ритмы – своеобразные внутренние часы организма, которые контролируют многочисленные физиологические процессы.

Резкое похолодание может спровоцировать спазм сосудов у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями. А холодовая аллергия проявляется пятнами на теле. В этом случае следует одеваться теплее, передает телеканал «Россия 1».

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