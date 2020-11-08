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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Разработан прибор-транспортировщик лекарств в организм

08 ноября
18:16 2020
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Размер нового прибора – не больше пылинки. Он действует подобно паразитическому червю анкилостоме и способен прикрепляться к слизистой оболочке кишечника. Устройство придумали биоинженеры из Школы медицины Джона Хопкинса в США.

В каждый такой приборчик можно загрузить определенную дозу лекарственного препарата, которая постепенно будет высвобождаться в желудочно-кишечном тракте человека. Одновременно в организме может находиться несколько тысяч таких микроустройств. Когда все лекарство будет израсходовано, приборы отцепятся от слизистой оболочки и просто покинут организм естественным путем через кишечник, сообщает hopkinsmedicine.org.   

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