Размер нового прибора – не больше пылинки. Он действует подобно паразитическому червю анкилостоме и способен прикрепляться к слизистой оболочке кишечника. Устройство придумали биоинженеры из Школы медицины Джона Хопкинса в США.

В каждый такой приборчик можно загрузить определенную дозу лекарственного препарата, которая постепенно будет высвобождаться в желудочно-кишечном тракте человека. Одновременно в организме может находиться несколько тысяч таких микроустройств. Когда все лекарство будет израсходовано, приборы отцепятся от слизистой оболочки и просто покинут организм естественным путем через кишечник, сообщает hopkinsmedicine.org.