Специалисты из Плимутского университета в Великобритании обследовали свыше восьми тысяч взрослых людей. В одну группу вошли курильщики, в другую те, кто не курит или отказался от сигарет. Данные о местах проживания тех и других сопоставили с уровнем озеленения тех или иных территорий.

Выяснилось, что в наиболее зеленых районах страны насчитывалось на двадцать процентов меньше курильщиков, а тех, кто отказался от этой вредной привычки, наоборот, больше как минимум на десять процентов. Причину ученые увидели в том, что, чем больше зеленых насаждений в районе, где проживает человек, тем ниже у него уровень стресса, с которым многие привыкли бороться с помощью сигареты. И, значит, совсем отказаться от курения легче, сообщает Nplus1.

Вывод – зеленых зон в жилых районах должно быть как можно больше.