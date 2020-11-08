Во всех биохимических процессах, происходящих в организме, участвует растворенный молекулярный кислород. Но в тканях, пораженных раковыми опухолями, его содержится значительно меньше, чем в здоровых. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» предложили диагностировать онкологические заболевания по уровню насыщения тканей кислородом.

Выяснилось, что определять этот уровень можно с помощью атомов позитрония. Исследователи помещали атомы в жидкости с разной концентрацией кислорода, и оказалось, что срок жизни таких атомов напрямую зависит от насыщенности кислородом. То есть если ввести в организм биологически активный препарат с позитронием, позитронно-эмиссионная томография покажет, какие именно ткани поражены злокачественной опухолью, сообщает sciencenews.org.