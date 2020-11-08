Исследователи из Флоридского университета в США проанализировали истории болезни более двух тысяч пациентов, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Выяснилось, что люди, которым не делали в течение года прививку от гриппа, попадали в больницы почти в два с половиной раза чаще, чем привитые. Частота попадания в отделение реанимации оказалась еще выше – в 3,29 раза.

Самое интересное, что появившиеся в результате вакцинации антитела к гриппу непосредственно с коронавирусом не борются. Ученые предположили, что, возможно прививка от гриппа оживляет лимфоциты- убийцы вирусов, которые в первую очередь пытаются вывести из строя коронавирус. Есть еще один вариант: тот компонент вакцины, который усиливает иммунный ответ при гриппе, так же действует и при коронавирусе. Но однозначного ответа у специалистов на сегодня нет, пишет «Корреспондент».