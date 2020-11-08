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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон посетил монастырь Святого Димитрия в Чадыр-Лунге

Игорь Додон посетил монастырь Святого Димитрия в Чадыр-Лунге
08 ноября
15:26 2020
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Сегодня, когда Православная Церковь чествует Святого мученика Димитрия Мироточивого, Игорь Додон вместе с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах отправился в Чадыр-Лунгу, где отмечается храмовый праздник.

«Присутствовал на Божественной литургии в монастыре Святого Димитрия в Чадыр-Лунге. Вместе с прихожанами помолился за здоровье и благополучие нашего народа. Поздравил прихожан с религиозным праздником, а также с праздником «Касым» (ноябрь), который гагаузы отмечают в день Святого Димитрия, знаменуя окончание сельскохозяйственного сезона в регионе», – написал в FB Игорь Додон.

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