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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Мы будем продолжать все хорошее, что было начато

Игорь Додон: Мы будем продолжать все хорошее, что было начато
08 ноября
15:26 2020
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В селе Нихорень Рышканского района Игорь Додон провел встречу с представителями ПСРМ из Бельц, Глодянского, Фалештского, Рышканского районов, где состоялся открытый и содержательный диалог.

«Обсудил с ними ряд актуальных вопросов. Поблагодарил коллег за работу и поддержку, призвал их принять активное участие во втором туре президентских выборов. Наши люди настроены оптимистично, от всей души поддерживают нас, а мы будем продолжать то хорошее, что было начато! Вместе мы справимся!» – сообщил своим многотысячным подписчикам и сторонникам Игорь Додон.

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