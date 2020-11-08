В селе Нихорень Рышканского района Игорь Додон провел встречу с представителями ПСРМ из Бельц, Глодянского, Фалештского, Рышканского районов, где состоялся открытый и содержательный диалог.

«Обсудил с ними ряд актуальных вопросов. Поблагодарил коллег за работу и поддержку, призвал их принять активное участие во втором туре президентских выборов. Наши люди настроены оптимистично, от всей души поддерживают нас, а мы будем продолжать то хорошее, что было начато! Вместе мы справимся!» – сообщил своим многотысячным подписчикам и сторонникам Игорь Додон.